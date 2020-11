Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne prévoit d'emprunter plus de 180 milliards d'euros en 2021, selon des sources Reuters • 26/11/2020 à 13:44









L'ALLEMAGNE PRÉVOIT D'EMPRUNTER PLUS DE 180 MILLIARDS D'EUROS EN 2021, SELON DES SOURCES BERLIN (Reuters) - L'Allemagne devrait quasiment doubler sa prévision d'émissions de dettes pour 2021 pour la porter à plus de 180 milliards d'euros, afin de financer les mesures exceptionnelles mises en oeuvre pour amortir l'impact économique de la crise du coronavirus, a-t-on appris jeudi de deux sources. La chancelière Angela Merkel et les dirigeants des Länder se sont entendus mercredi pour prolonger et durcir au moins jusqu'au 20 décembre le confinement partiel en vigueur depuis le 2 novembre. Cette décision s'accompagne d'une augmentation des aides publiques aux entreprises concernées, notamment dans les secteurs de la restauration et des loisirs, ce qui impliquera de lever des capitaux supplémentaires sur les marchés financiers. Les discussions se poursuivent sur les prévisions d'endettement pour 2021 et elles devraient s'achever au plus tôt vendredi matin, ont précisé les deux sources. Si le montant de 180 milliards d'euros est retenu, il dépassera de 84 milliards celui de 96 milliards prévu initialement en septembre par le ministre des Finances, Olaf Scholz. Un porte-parole du ministère des Finances s'est refusé à tout commentaire. Le Bundestag a suspendu cette année le "frein à l'endettement" (Schuldenbremse) inscrit dans la constitution et qui plafonne le déficit du budget fédéral, afin de permettre au gouvernement d'émettre jusqu'à 218 milliards d'euros de nouveaux emprunts pour financer les mesures d'urgence sanitaires et budgétaires. Mais des sources au sein de la coalition gouvernementale ont déclaré qu'il était improbable que ce plafond soit atteint. Olaf Scholz a déjà annoncé son intention de demander au parlement de prolonger en 2021 la suspension du "Schuldenbremse". Dimanche, il a déclaré à des journalistes que le montant total des nouveaux emprunts sur la période 2020-2021 dépasserait celui de 300 milliards évoqué initialement. En France, les émissions de dette à moyen et long terme de l'Etat devraient atteindre 260 milliards d'euros en 2020 et le projet de budget 2021 prévoit un déficit de 152,8 milliards. (Michael Nienaber, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.