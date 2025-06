L’AC Milan annonce plusieurs départs

Deux prêtés, pour deux rendus.

Six petits mois et puis s’en vont. Prêtés l’hiver dernier à l’AC Milan, Joao Félix et Kyle Walker ne s’éterniseront pas en Lombardie . Les Rossoneri ont en effet annoncé que les deux joueurs retourneraient respectivement à Chelsea et Manchester City dans les prochains jours, à l’issue de leur prêt . Si le Portugais sera tout de même apparu sur la pelouse à 21 reprises en quelques semaines, cela n’aura pas suffi à convaincre le cinquième club de sa carrière de le conserver. Même constat pour le latéral anglais, dont il reste à savoir s’il pourra retrouver un rôle sous l’égide de Pep Guardiola. Une salve de départs à laquelle s’ajoute le nom de Ricardo Sottil.…

TB pour SOFOOT.com