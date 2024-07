Kuehne+Nagel bien paré pour le deuxième semestre avec les tensions sur les tarifs dans le fret maritime

Le groupe suisse Kuehne+Nagel a récolté les fruits de sa réorganisation au premier semestre et s'est dit bien paré pour la seconde moitié de l'année, sur fond de tensions dans le fret maritime avec les attaques en mer Rouge qui font grimper les prix.

( AFP / AXEL HEIMKEN )

Le groupe spécialisé dans la logistique pour le transport aérien, maritime et routier a vu l'érosion de ses ventes nettement ralentir au premier semestre grâce à la reprise dans le fret aérien et à une "forte croissance" des solutions alliant transport maritime et aérien auprès de clients qui ont souhaité "réduire les temps de transit" face aux perturbations en mer Rouge, indique-t-il dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires a diminué de 9% durant la première moitié de l'exercice en cours, à 11,5 milliards de francs suisses (11,9 milliards d'euros), contre une chute de 38% au premier semestre 2023 et de 40% sur l'ensemble de l'an dernier.

Son bénéfice net semestriel a, de son côté, chuté de 33%, à 576 millions de francs, alors que le groupe a comptabilisé des coûts de restructuration de 17 millions de francs durant le deuxième trimestre.

Kuehne+Nagel avait enregistré un bond de ses ventes et bénéfices en 2021 et 2022, exercices marqués par des tensions dans les chaînes d'approvisionnement au sortir des confinements dus à la pandémie de Covid-19. Mais ses résultats avaient fléchi en 2023 et le groupe avait mis en place des mesures de réduction des coûts.

L'entreprise a simplifié sa structure, ce qui doit lui permettre d'accroître de manière "significative" son efficacité et lui conférer une plus grande "proximité avec les clients", a souligné son président, Joerg Wolle, cité dans le communiqué.

Après avoir ouvert en hausse, le titre perdait 0,87%, à 261,70 francs suisses, à 11H09 GMT, à contre-tendance du SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 0,27%.

Dans un commentaire boursier, Gian Marco Werro, analyste à la banque cantonale de Zurich, estime pourtant que "les gains d'efficience portent leurs fruits", alors que le groupe bénéficie d'une "constellation favorable", selon lui, entre la "hausse de la demande pour les solutions de logistique" et "les capacités de fret maritime limitée en raison du conflit en mer Rouge".

Dans le communiqué de Kuehne+Nagel, le directeur général de l'entreprise, Stefan Paul, indique que le groupe compte réaliser "des gains d'efficience supplémentaires" et juge qu'il est "bien positionné" par rapport "à la hausse de la demande anticipée durant la seconde moitié de l'année", sans toutefois donner de prévisions chiffrées.

Début juillet, l'armateur allemand Hapag-Lloyd avait relevé ses objectifs pour 2024 au vu d'une forte demande et de la hausse des prix du fret à court terme.