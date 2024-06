Koundé, un costume enfin à sa mesure ?

Dans la peau du titulaire au poste de latéral droit, comme lors de la dernière Coupe du monde, Jules Koundé a réussi son début d’Euro. Le défenseur répond en tout cas à la volonté d’équilibre de Didier Deschamps, même si son apport offensif reste trop limité.

Il avait commencé le rassemblement en ne passant pas inaperçu au moment de monter les fameuses marches de Clairefontaine, fin mai. Jules Koundé, passionné de mode, était arrivé au château avec une tenue mise en valeur par une cravate orange et des santiags à talons. C’est peut-être le problème avec le joueur du Barça, on parle désormais plus souvent de lui pour son extravagance assumée que pour ses performances sur le terrain. Le défenseur central de formation s’est pourtant installé comme titulaire au poste de latéral droit à Barcelone comme en équipe de France, et ce n’est pas rien pour celui dont on moque de moins en moins les prestations. Ses débuts en sélection, notamment dans cette position, avaient été chaotiques. Aujourd’hui, ça va mieux, et son début d’Euro vient le prouver : Koundé a été l’un des plus réguliers durant la phase de poules. « Sa faculté défensive est impressionnante , disait Jonathan Clauss la semaine dernière. Il prend confiance à ce poste, et c’est tant mieux pour l’équipe de France. Un Jules Koundé à haut niveau, c’est très important pour nous. » Même son principal concurrent est sous le charme.

Un rôle défensif taillé pour ses qualités

Il n’est pas le premier nom que l’on coucherait sur le papier pour former le onze des Bleus, mais Didier Deschamps en a fait ces derniers temps un de ses hommes de base. Koundé n’a plus quitté son costume de titulaire depuis huit rencontres en sélection : la dernière fois qu’il n’avait pas débuté, c’était lors du succès contre Gibraltar en novembre. « On n’est pas titulaire au Barça ou avec nous comme ça , expliquait le sélectionneur avant France-Canada. Il en prend pour son grade, un peu trop d’ailleurs, mais j’ai confiance en lui. Il sait ce qu’il a à faire. » Il l’a plutôt bien fait en Allemagne pour l’instant, passant le test Cody Gakpo sans trop d’encombres et se montrant solide défensivement contre l’Autriche. « Je le trouve tranquille, très posé , analyse Jocelyn Angloma, connaisseur du poste et ancien joueur de l’équipe de France (1990-1996). On dirait qu’il ne se prend plus trop la tête et qu’il commence à se faire à cette position. L’adaptation dema

Par Clément Gavard, à Paderborn pour SOFOOT.com