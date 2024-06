Konaté, la pause fraîcheur

Il n'a pas encore joué une minute dans cet Euro, mais Ibrahima Konaté a offert l'une des conférences de presse les plus marquantes depuis le début du tournoi, une dizaine de jours après celle de Marcus Thuram. Sans cacher sa frustration, le défenseur de Liverpool a été sincère, drôle et même touchant. Les Bleus avaient besoin de ce moment.

Depuis le début de l’Euro, Ibrahima Konaté n’a pas encore eu la possibilité de s’exprimer avec le ballon sur le terrain, puisqu’il fait partie des sept joueurs français à ne pas avoir pu croquer du temps de jeu lors de la phase de poules. Le défenseur de Liverpool a pu le faire d’une autre manière, devant la presse, ce samedi matin à Paderborn. Après deux jours sans aucune activité médiatique cette semaine et dans un moment où une poignée de nuages de doutes entourent l’équipe de France à l’approche du huitième de finale contre la Belgique, le joueur de 25 ans a détendu l’atmosphère. Dans la salle de presse de la Home Deluxe Arena, le très solaire Konaté a parlé pendant un peu plus de 24 minutes de foot, des Bleus, de la France, de sa situation personnelle, avec une forme de sincérité et une bonne dose de fraîcheur. Il y a eu des rires, des échanges avec les journalistes, et des réponses marquantes. Konaté est resté lui-même, cela s’est vu quand il a ouvert la boîte à souvenirs pour évoquer la demi-finale de Coupe du monde 2018. « J’étais à Leipzig chez moi avec mon meilleur pote , a-t-il rembobiné. Franchement, je n’y croyais pas, la Belgique avait une équipe impressionnante, Hazard était relou ! Je me disais : ‘Putain, on est en finale, on peut vraiment prendre cette coupe’, pardon pour le langage. Quand on a gagné, j’étais dégoûté de ne pas être en France. »

Une frustration assumée

Le défenseur formé à Sochaux avait failli vivre le sacre mondial de l’intérieur, en 2022 au Qatar, où il avait connu trois titularisations, dont une en demi-finale contre le Maroc. Au début du mois, il semblait toujours devant William Saliba dans la hiérarchie des défenseurs centraux et on l’imaginait associé à Dayot Upamecano pendant l’Euro. Le Gunner lui est passé devant et le colosse de Liverpool n’a même pas pu ramasser quelques miettes pour l’instant. Comment gérer ce petit déclassement ? Dans une période où les frustrations des uns et des autres ont pris de la place dans le groupe France, Konaté n’a pas versé dans la langue de bois. « Je suis venu avec beaucoup d’

Par Clément Gavard, à Paderborn pour SOFOOT.com