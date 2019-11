ŠKODA SCALA : sept raisons qui en font un choix malin pour une flotte d'entreprise

Fiable, élégante, bien équipée, ingénieuse avec un budget très compétitif : on dirait bien que ŠKODA a trouvé la formule gagnante pour faire de la SCALA une star des flottes d'entreprise. (crédit : ŠKODA)

PUBLI-REDACTIONNEL. Très bien placée sur le segment des compactes, la dernière-née de ŠKODA conjugue agrément, équipement et fiabilité éprouvée. Autant d'atouts qui en font une candidate très bien placée pour intégrer une flotte d'entreprise. Démonstration en sept points

1) Une compacte qui a de l'espace à revendre

Si la ŠKODA SCALA se classe dans la même catégorie que la Renault Megane ou autre Ford Focus, force est de constater que cette compacte-là a quelque chose en plus. Avec 4,37 mètres, c'est la plus longue de sa catégorie. Une taille qui se retrouve à l'intérieur : le conducteur peut prendre ses aises sans pénaliser le passager arrière qui dispose d'une place confortable pour installer ces genoux. Que les esprits chagrins qui pensent que le coffre a été sacrifié au profit de l'habilité intérieure se rassurent : d'une capacité de chargement de 467l, c'est tout simplement le plus grand de la catégorie. Il a largement de quoi accueillir bagages et dossiers urgents.... Même volumineux !

2) Un style affirmé et efficace

Qui n'a pas souri devant la récente publicité télé dévoilée par ŠKODA : « Vous aussi vous étiez moches dans les années 90 ». Clin d'œil malicieux à l'esthétique parfois discutable des modèles de la marque tchèque à l'époque. Mais les choses ont bien changé depuis : les derniers modèles de la marque affichent une ligne sûre, dynamique et efficace. La ŠKODA SCALA ne fait pas exception à la règle. Pas étonnant qu'elle ait récemment remporté le prix du design produit Red Dot. La ligne est tout en équilibre : sportive sans être tape-à-l'œil, racée tout en se défiant d'une agressivité trop prononcée. La ŠKODA SCALA est chic jusque dans le moindre petit détail, comme ses clignotants arrières à défilement.

3) Une base technique fiable et éprouvée

La ŠKODA SCALA repose sur la plateforme modulaire MQB A0 que l'on peut retrouver sur la Volkswagen Polo ou le T-Cross. Côté motorisation, on est aussi en présence d'une référence bien connue avec le moteur TSI essence qui est disponible en 95, 116 et 150 chevaux. Pas forcément besoin d'ailleurs de faire la course aux armements quand la version 116 cv démontre déjà une belle vivacité dans les reprises. Pour les directeurs d'achats qui continueraient à privilégier le diesel, la ŠKODA SCALA peut être équipée d'un moteur TDI de 116 cv.

4) Une finition et une qualité de vie à bord au top

Grâce à des choix techniques ingénieux, ŠKODA n'a pas été obligé de renoncer aux équipements pour tenir les prix. Quelles que soient les finitions (Active, Ambition Business, Style Monte-Carlo), la compacte tchèque affiche une qualité de fabrication impeccable. La devise de ŠKODA, c'est « Expect the Unexpected » et force est de reconnaître qu'on est impressionné par la foule d'équipements proposés sur la SCALA. Bien sûr, c'est la finition Style (à partir de 24.970 euros) qui en met plein la vue. On prend plaisir à admirer le tableau de bord tout numérique baptisé 'digital cockpit' par ŠKODA. On pianote avec aisance sur le large écran tactile (23cm) pour mettre sa musique préférée, tout en laissant recharger son smartphone par induction. Petite attention supplémentaire : ŠKODA a même prévu deux ports USB-C rétroéclairés pour transmettre des données et charger ses autres périphériques et deux autres peuvent même être ajoutés en option pour les places arrières. De quoi faire de sa SCALA une extension de son bureau, histoire de peaufiner les présentations... pour les passagers bien sûr.

5) Pleins feux sur la sécurité

Side Assist, Lane Assist, Front Assist. Avec la ŠKODA SCALA, vous avez en permanence, un copilote qui veille à votre sécurité avec une alerte d'angle mort, de positionnement sur la chaussée, régulateur adaptatif ou encore système de sécurité d'avertissement des collisions. ŠKODA a coché toutes les cases. De quoi sécuriser les dépassements ou permettre d'évoluer avec assurance dans les grands centres urbains entre piétons et vélos. Sur la finition Style, la SCALA est même équipée de phares avant full LED avec éclairage auto-adaptatif pour un vrai confort de conduite de nuit ou par visibilité limitée.

6) Le budget tout doux

L'entrée de gamme de la ŠKODA SCALA démarre à moins de 20.000 euros pour culminer toute équipée à un peu plus de 31.000 euros, soit... 10.000 euros de moins qu'une Golf dans la même catégorie. ŠKODA propose même une offre très séduisante pour les professionnels puisqu'il est possible d'acquérir la SCALA à partir de 249 euros TTC par mois, le tout sans apport. Qui dit mieux ?

7) Les petites attentions de ŠKODA

C'est la cerise sur le gâteau et le bonus qu'on adore chez le constructeur tchèque. Surtout, c'est le petit plus qui peut faire toute la différence pour une flotte d'entreprise. Parce qu'en plus de toutes ses autres qualités, la ŠKODA SCALA fourmille de détails aussi inattendus qu'indispensables et qui en font une compagne idéale des grosses journées de travail : du parapluie dans la porte-arrière au clip pour ticket de stationnement sur le parebrise en passant par le filet de coffre, les supports pour bouteille d'eau dans les portières avant. Autant d'attention destinées à faciliter la vie de son conducteur et qui lui permettent d'arriver au meilleur de sa forme à un rendez-vous client !

Florent Dassin