information fournie par So Foot • 21/05/2024 à 11:27

Karl-Heinz Schnellinger est décédé

Karl le Blond n’est plus.

Karl-Heinz Schnellinger est décédé à l’âge de 85 ans, ce lundi soir à Milan. Ancien international allemand, Schnellinger aura notamment marqué l’histoire des Coupes du monde en inscrivant le but de l’égalisation lors de la prolongation du « match du siècle » entre la RFA et l’Italie au Mondial 1970. Un pion symbolique qui n’aura pas suffi aux Allemands pour l’emporter, terminant sur la 3 e marche du podium derrière le Brésil et l’Italie.…

AD pour SOFOOT.com