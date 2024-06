Kanté, la part des louanges

Au terme d’un match imparfait, que les Bleus ont réussi à rafler face à une Autriche aussi accrocheuse que nerveuse, N’Golo Kanté, absent en match officiel avec l’équipe de France depuis l’été 2022, a retrouvé le chemin des compliments, comme si de rien n’était.

Il est revenu dans le décor un dimanche de juin, à Clairefontaine, et a assuré du bout des lèvres qu’il n’avait pas changé tant que ça, qu’il restait, au fond, « quasiment le même » et qu’il se sentait humblement capable de « jouer [sa] part dans cet Euro ». Une quinzaine de jours plus tôt, son sélectionneur de toujours, Didier Deschamps, avait été, lui, assez clair sur le sujet : « Il a pu retrouver toutes ses capacités footballistiques et athlétiques, et dans ma tête, la situation était claire. Il fallait le laisser retrouver du temps de jeu tout en en laissant à des jeunes qui avaient montré de belles choses au Qatar. J’ai pris cette décision de le rappeler car je considère, aujourd’hui, que l’équipe de France sera plus forte avec lui. » Sur ce coup, Deschamps n’avait pas tort : titularisé lundi soir pour la première fois depuis plus de deux ans en match officiel avec l’équipe de France pour ce qui était le premier plongeon des Bleus dans cet Euro 2024, N’Golo Kanté aura été face à l’Autriche le meilleur français sur le gazon, et de très loin.

Par Maxime Brigand, à Düsseldorf pour SOFOOT.com