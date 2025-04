"Joyeuses Pâques", lance le pape au balcon de la basilique Saint-Pierre

Le pape François au balcon de la basilique Saint-Pierre pour les célébrations de Pâques, place Saint-Pierre au Vatican, le 20 avril 2025 ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape François, toujours convalescent, s'est présenté dimanche au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome et a souhaité "Joyeuses Pâques" aux milliers de fidèles rassemblés pour la fête la plus importante du calendrier chrétien.

Un mois à peine après sa sortie de l'hôpital, le pape de 88 ans, dont la présence était incertaine, est apparu en fauteuil roulant, sans canules nasales à oxygène, peu après 12H00 (10H00 GMT) pour donner sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde), retransmise en mondovision.

Toujours affaibli et peinant à parler malgré l'amélioration de ses capacités respiratoires, François a délégué à un collaborateur la lecture de son texte, dans lequel il passe en revue les conflits dans le monde.

Quelques instants plus tôt, François a reçu le vice-président américain JD Vance pour une "rencontre privée" de "quelques minutes" à la résidence Sainte-Marthe, où il vit au Vatican, deux mois après les vives critiques du chef de l'Eglise catholique contre la politique migratoire de l'administration de Donald Trump.

Pour la première fois depuis son élection en 2013, le chef du 1,4 milliard de catholiques a manqué la plupart des rendez-vous de la Semaine sainte, dont le Chemin de Croix au Colisée vendredi et la veillée pascale samedi soir, dont il a délégué la présidence à des cardinaux.

Mais samedi après-midi, il a fait une brève apparition publique dans la basilique Saint-Pierre pour prier devant une icône de la Vierge avant de saluer des fidèles et de distribuer des friandises à des enfants.

Des fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour les célébrations de Pâques, le 20 avril 2025 au Vatican ( AFP / Tiziana FABI )

La messe de Pâques, qui commémore la résurrection du Christ, a débuté à 08H30 GMT sur la place Saint-Pierre ornée de milliers de fleurs hollandaises en présence de quelque 300 prêtres, évêques et cardinaux, présidée par le cardinal italien Angelo Comastri.

Les organisateurs attendaient une foule encore plus dense que d'habitude en raison du Jubilé 2025, "Année sainte" de l'Eglise catholique qui a lieu tous les quarts de siècle et pour laquelle des millions de pèlerins affluent dans la Ville éternelle.

- "On veut le voir" -

"Bien sûr on espère voir le pape mais s'il est encore souffrant on va voir son représentant. Mais nous voudrions voir le pape, même malade on veut le voir!", a confié à l'AFP Marie Manda, une Camerounaise de 59 ans.

Samedi soir, c'est le cardinal italien Giovanni Battista Re, doyen du Collège cardinalice, qui a présidé la veillée pascale à la lueur de milliers de bougies qui ont illuminé le cadre très solennel de la basilique Saint-Pierre.

Pour son seul engagement public de cette Semaine sainte, Jorge Bergoglio - censé observer un strict repos de deux mois, sans activités publiques - s'est rendu jeudi dans une prison du centre de Rome où il a rencontré quelque 70 détenus, comme il le fait habituellement chaque année.

Interrogé par les journalistes sur la manière dont il vivait cette année Pâques, François a répondu d'une voix essoufflée: "Je le vis comme je peux."

Des fidèles tiennent des bougies à l'extérieur du Colisée pendant le Chemin de Croix pendant la Semaine Sainte à Rome, le 18 avril 2025 ( AFP / Tiziana FABI )

Déjà affaibli par des problèmes de santé à répétition et des interventions chirurgicales, François a frôlé la mort à deux reprises au cours de son hospitalisation de 38 jours à l'hôpital Gemelli, dont il est sorti le 23 mars.

Lors de ses dernières apparitions publiques, il ne portait plus de canules nasales à oxygène, signe des progrès liés à la rééducation qu'il suit au Vatican.

Fait rare, les chrétiens du monde entier célèbrent cette année Pâques le même jour du fait de la concordance des calendriers grégorien, suivi par les catholiques et protestants, et julien, suivi par les orthodoxes.