Joggeuse disparue: le parquet annonce des recherches "sur un secteur restreint"

Des gendarmes à la recherche de Agathe Hilairet, joggeuse de 28 ans disparue jeudi dans la Vienne, à Vivonne, le 13 avril 2025. ( AFP / Philippe LOPEZ )

Les recherches pour retrouver une joggeuse de 28 ans disparue jeudi dans la Vienne, d'abord menées sur une vaste zone boisée de 100 km2, ont été resserrées dimanche "sur un secteur restreint" au sud de Poitiers, a annoncé le parquet.

"Les ratissages se resserrent sur un secteur restreint d'environ 3 km2 autour de Vivonne", a fait savoir Cyril Lacombe, procureur de la République à Poitiers, dans un communiqué.

Quelque 50 gendarmes ont été mobilisés dimanche dans les environs de cette localité de 4.500 habitants, à 20 km au sud de Poitiers, là où Agathe Hilairet, coureuse expérimentée de frêle corpulence (1,65 m, 35 kg), n'a plus donné signe de vie depuis jeudi matin.

Des personnels équipés de détecteurs de métaux ont été déployés, a précisé le parquet, et des sondages aquatiques ont été menés par la brigade nautique de la gendarmerie d'Arcachon (Gironde).

Des plongeurs ont notamment sondé un étang dimanche matin. Une source proche de l'enquête, ouverte pour "disparition inquiétante", avait alors indiqué à l'AFP que "toutes les hypothèses" restaient envisagées.

- Nouvelles auditions "en cours" -

Alors qu'une dizaine de proches et témoins avaient déjà été entendus par les gendarmes samedi à la mi-journée, de nouvelles auditions "sont en cours, notamment sur l'environnement sentimental, familial et amical d'Agathe Hilairet", a précisé le procureur dimanche en fin de journée.

La disparue, pratiquante de trail qui parcourait des distances supérieures à 15 ou 20 km à chaque sortie, s'était élancée jeudi matin du domicile de ses parents à Vivonne. Son père a donné l'alerte en ne la voyant pas revenir, alors que son téléphone ne répondait plus.

De jeudi à samedi, une large zone de 100 km2 a été ratissée par une centaine de gendarmes, épaulés par des militaires, des sapeurs-pompiers, des agents de la protection civile et des membres du club sportif de la disparue.

Un appel à témoins a permis de recueillir une trentaine de témoignages, que les enquêteurs s'attachent à vérifier. Le procureur encourage "toutes personnes qui auraient des informations" à les contacter.

La jeune femme est décrite comme étant de "taille très mince", vêtue d'une tenue de jogging avec un short noir et un haut manches courtes de couleur sombre, et portant un sac de course. Elle avait les cheveux attachés et son téléphone était accroché à son poignet.

L'appareil a été localisé pour la dernière fois jeudi après-midi près des lieux-dits "Les Grands Ormeaux" et "Le Champ Salaud" à Voulon, commune située à 10 km de Vivonne.