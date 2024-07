JO 2024/Escrime-Thibus veut faire abstraction de son année cauchemardesque

par Vincent Daheron

Trois jours avant d'entrer en lice aux Jeux olympiques de Paris 2024 auxquels elle a failli ne pas participer, l'escrimeuse française Ysaora Thibus tente de faire abstraction de l'affaire de dopage présumé qui la suit depuis le début de l'année.

D'abord innocentée en mai par le tribunal disciplinaire de la Fédération internationale d'escrime (FIE) après un contrôle positif en janvier à l'ostarine, un anabolisant, la fleurettiste de 32 ans a appris lundi que l'Agence mondiale antidopage (AMA) avait fait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et demandé la peine maximale de quatre ans de suspension.

Malgré l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de sa tête, l'équipe de France a décidé de la sélectionner pour l'épreuve individuelle dimanche et celle par équipes jeudi prochain. En cas de suspension en deuxième instance, une éventuelle médaille pourrait lui être retirée a posteriori.

"Une fois que j'ai eu cette nouvelle, plusieurs options sont arrivées sur la table et j'ai réfléchi à toutes les options", a-t-elle déclaré à la presse jeudi, dans le cadre du Club France, situé au parc de la Villette.

"On a eu cette question, on a directement été d'accord qu'on faisait les Jeux pour les émotions et que même si on nous retirait la médaille, on ne nous retirerait par les émotions. On l'a toujours soutenue", a expliqué sa coéquipière Pauline Ranvier.

Un choix collectif qui a "énormément touché" Ysaora Thibus. "Je ne leur ai pas demandé, elles ont pris cette décision unanime. C'est au-delà du sportif, c'est tout ce qu'on a vécu ensemble et ce qu'on veut écrire ensemble sur ces Jeux. C'est la confiance qu'elles me témoignent car elles savent qui je suis."

Après trois mois de procédure à partir de la révélation du test positif en février, la vice-championne olympique par équipes à Tokyo 2021 avait été innocentée en mai en plaidant la contamination par fluide corporel via son compagnon, l'ancien fleurettiste américain Race Imboden.

"Ça a été une année particulière, je n'aurais pas pu forcément prévoir tout ce qui est arrivé. Je pense que l'idée pour moi est de faire abstraction", a confié la championne du monde 2022 en individuel. "Je comprends qu'il y ait beaucoup de questions sur tout ce qui entoure ma situation. J'ai envie de me concentrer uniquement sur le sportif parce que c'est pour ça que je me suis entraînée, pour être prête et pouvoir m'exprimer sur la piste."

Un autre coup dur est survenu lorsqu'elle a été victime d'une "lésion ligamentaire" du genou, selon la FFE, lors de sa reprise aux championnats d'Europe, mi-juin, en Suisse.

"Mon genou est opérationnel. Je suis confiante sur ce point", a-t-elle dit, une semaine après avoir repris les assauts en mode compétition. "En fonction de tout ce qu'il m'est arrivé cette année, je pense que je suis au-delà de ce que les gens pouvaient s'attendre de moi."

Pendant la compétition, Ysaora Thibus sera accompagnée au village olympique par sa psychologue.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)