Jimmy Cabot fait son retour après plus d'un an et demi d'absence

Jimmy Cabot fait son retour après plus d'un an et demi d'absence

Le mois des Mai-rveilles.

Sur la touche depuis plus d’un an et demi, Jimmy Cabot va faire son retour dans le groupe professionnel du RC Lens à l’occasion du déplacement des siens à Rennes, dimanche soir (21h). À 30 ans, le joueur de poche va essayer de reprendre le fil d’une carrière qui a pris un sérieux coup d’arrêt depuis une longue blessure : il a disputé son dernier match en octobre 2022 face à Montpellier. Débarqué à Lens en juillet de la même année, l’ancien Lorientais n’a disputé que 11 rencontres sous ses nouvelles couleurs, la saison dernière. Blessé au genou et victime d’une rupture du ligament croisé, il a aussi dû faire face à de nombreuses complications post-opératoires.…

JF pour SOFOOT.com