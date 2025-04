Jihadistes français détenus en Irak: Darmanin n'a pas annoncé leur rapatriement, selon son entourage

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin quitte l'Elysée après le Conseil des ministres, le 21 avril 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Il n'y a pas d'annonce de rapatriement" de jihadistes français détenus en Irak, précise samedi à l'AFP l'entourage de Gérald Darmanin, revenant sur des propos du ministre de la Justice publiés vendredi soir dans la Voix du Nord.

Lors d'un entretien organisé entre M. Darmanin et des lecteurs du quotidien régional, l'un d'entre eux avait demandé au ministre si l'Etat allait rapatrier trois Nordistes détenus en Irak, condamnés à mort puis à la prison à vie.

"Oui, comme c’est le cas pour beaucoup de détenus français dans le monde, en Iran ou ailleurs. Les nationaux doivent terminer leur peine de prison en France", avait répondu le garde des Sceaux.

M. Darmanin ne voulait pas s'exprimer sur des "cas particuliers" et "il n'y a pas d'annonce de rapatriement", nuance samedi son entourage à l'AFP.

"Le ministre a uniquement précisé que de manière générale, les détenus français à l'étranger ont vocation à revenir purger leur peine en France et que les étrangers détenus en France ont vocation à purger leur peine à l'étranger, sans préciser de modalité de délai".

"Il est de la compétence du Quai d'Orsay de gérer ces dossiers", rappelle la même source. Sollicité dès vendredi soir par l'AFP, le ministère des Affaires étrangères n'a pas réagi aux propos de M. Darmanin.

Les déclarations du ministre avaient suscité un vent d'espoir prudent chez des avocats de jihadistes français détenus en Irak.

"Les propos du garde des Sceaux vont dans le bon sens mais il reste à les transformer en actes, et vite", avait ainsi commenté vendredi soir Me Marie Dosé, l'avocate de Djamila Boutoutaou, une Lilloise condamnée à 20 ans de réclusion criminelle en Irak en 2018 et qui serait "gravement malade" en détention.