Jeff Reine-Adelaïde ravi d’avoir retrouvé ses sensations après ses graves blessures

La reconstruction avance bien.

Victime de deux ruptures des ligaments croisés consécutives, Jeff Reine-Adelaïde avait quitté Lyon l’été dernier pour partir se relancer en Belgique, du côté de Molenbeek. Si le RWDM a été relégué, le milieu de terrain français a lui pu goûter à nouveau au plaisir d’une saison bien remplie. « Quand j’ai quitté Lyon l’été dernier, la priorité était de retrouver du temps de jeu et d’enchaîner les matches sans blessure. Sur ce plan, le contrat est largement rempli , analyse celui qui a disputé 27 rencontres dans les colonnes de L’Equipe . Bien entendu, on peut toujours faire mieux, mais j’ai de nouveau confiance en mon corps. J’ai pu me redécouvrir, franchir des étapes et redevenir libre dans ma tête. » Une bien belle nouvelle pour l’intéressé : « Quand tu te fais deux fois les croisés, tu es forcément traversé par des moments de doute. Pour se rassurer, il n’y a pas mille choses à faire : il faut jouer et enchaîner. J’ai pu douter à un moment, c’est normal quand tu vois que ça ne tourne pas comme tu veux et que tu joues peu. Mais j’ai été largement rassuré cette année. » …

