Jean-Michel Aulas et trois présidents de clubs de Ligue 1 auditionnés au Sénat

Une audition bientôt diffusée sur la chaîne de la LFP ?

Alors que la Ligue 1 et la Ligue 2 n’ont toujours pas de diffuseurs pour la saison prochaine, Jean-Michel Aulas et trois présidents de Ligue 1 (Jean-Pierre Caillot, Joseph Oughourlian et Olivier Létang) et Maarten Petermann, représentant du fonds d’investissement qui possède le LOSC Merlyn Partners, ont été auditionnés au Sénat ce jeudi 20 juin. Cet entretien s’est déroulé dans le cadre de la mission d’information sur la financiarisation du foot menée par le Sénat. Depuis avril et jusqu’en octobre, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport de la chambre haute cherche à évaluer les conséquences de la financiarisation du football français.…

UL pour SOFOOT.com