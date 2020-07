Jean Castex fait grincer les dents des députés LREM

Jean Castex, Premier ministre déjà sous surveillance du parti majoritaire ? © THOMAS SAMSON / AFP

C'est dans un brouhaha intense que le Premier ministre Jean Castex et ses ministres ont fait leur entrée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Pour leurs premières questions au gouvernement, qui devancent d'une semaine la déclaration de politique générale, l'ambiance était - sans surprise - survoltée, tandis que le jeu restait classique. Chacun a tenu son rôle sur le devant de la scène : les oppositions en championnes de la contestation et des mises en garde tonitruantes, la majorité à l'écoute bienveillante et aux applaudissements nourris. Reste que, dans les coulisses, beaucoup de députés de la majorité s'interrogent. L'acte III du quinquennat tiendra-t-il ses promesses d'un nouveau chemin ? Et ce dernier respectera-t-il la promesse originelle du macronisme ?

Nicolas Sarkoy de retour au pouvoir ?

« Main dans la main avec le gouvernement et Jean Castex » a tweeté Gilles Le Gendre, le (encore) président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. C'est loin d'être l'avis des 280 députés qui restent dans le parti majoritaire. Il y a évidemment ceux de l'aile gauche qui s'inquiètent de voir la droite en majesté dans ce gouvernement. « Nicolas Sarkozy ne serait-il pas de nouveau au pouvoir ? » s'interroge, grinçant, un ancien député socialiste. Tandis que d'autres notent qu'il y a eu beaucoup de ministres sortants issus de la gauche. Dans ce camp, même si l'on affirme toujours croire en Emmanuel Macron, on se

... Lire la suite sur LePoint.fr