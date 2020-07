Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jean Castex "assume totalement" la nomination de Gérald Darmanin à l'Intérieur Reuters • 08/07/2020 à 09:20









JEAN CASTEX "ASSUME TOTALEMENT" LA NOMINATION DE GÉRALD DARMANIN À L'INTÉRIEUR PARIS (Reuters) - Jean Castex a défendu mercredi matin la nomination de Gérald Darmanin à la tête du ministère de l'Intérieur, contestée par les défenseurs des droits des femmes alors que l'ancien locataire de Bercy fait l'objet d'une enquête pour viol relancée mi-juin à la demande de la cour d'appel de Paris. "J'assume totalement cette désignation, il a le droit comme tout le monde à la présomption d'innocence", a déclaré le nouveau Premier ministre sur BFM TV et RMC. Des militantes féministes, dont plusieurs "Femen", ont manifesté mardi aux abords de l'Elysée et du ministère de l'Intérieur, en marge de la passation de pouvoir entre Christophe Castaner et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, titulaire du portefeuille de l'Action et des Comptes publics dans le gouvernement d'Edouard Philippe, a déjà bénéficié d'un classement sans suite puis d'une ordonnance de non-lieu dans ce dossier. (Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.