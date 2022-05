"Je déconseille au président de nous faire des coups tordus pendant les congés", menace Philippe Martinez

"En général, comme ils sont courageux, ils passent ce genre de mesure quand une partie de la France n'est plus au travail", a ironisé le syndicaliste.

Philippe Martinez à Paris, le 1er mai 2022. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le secrétaire général de la CGT a mis en garde vendredi 13 mai Emmanuel Macron, assurant une réaction en cas de "coup tordu" pendant les vacances d'été.

Il était interrogé sur les éventuelles mobilisations prochaines des syndicats, après la réélection d'Emmanuel Macron. "On y réfléchit, a-t-il répondu. Évidemment ça dépendra aussi des décisions ou des mesures."

"On est vigilants"

"En tous cas, je déconseille fortement au président de la République d'essayer de nous faire des coups tordus pendant les congés , parce qu'on saura répondre", a-t-il mis en garde.

"En général, comme ils sont courageux, ils passent ce genre de mesure quand une partie de la France n'est plus au travail, a déploré le syndicaliste. "On est vigilant et on saura répondre immédiatement à toutes les attaques qui viendront du président de la République.