Japon: trois morts et plus de 220 personnes soignées à cause de la chaleur

Des piétons dans une rue du quartier de Ginza à Tokyo où les températures ont dépassé les 34°C, le 18 juin 2025 ( AFP / Philip FONG )

Le Japon est touché depuis le début de la semaine par de fortes chaleurs, qui ont fait au moins 3 morts, avec des dizaines de personnes qui ont dû être prises en charge, ont indiqué mercredi les autorités locales.

Quatorze villes ont enregistré des températures record pour un mois de juin, et le mercure a ainsi grimpé jusqu'à 34,4 degrés dans le centre de Tokyo, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA).

Au moins trois décès en lien avec les fortes températures ont été signalés par les autorités locales dans plusieurs régions, où des alertes "canicule" ont été émises.

Mercredi, au moins 57 personnes ont reçu des soins d'urgence à Tokyo à cause de la chaleur, s'ajoutant aux 169 cas enregistrés mardi.

La plupart des habitants de la capitale se sont adaptés à la chaleur, comme Junko Kobayashi, 73 ans, qui a montré à l'AFP son foulard rafraîchissant.

Une passante utilise un parapluie pour se protéger du soleil dans une rue du quartier de Yurakucho à Tokyo où les températures ont dépassé les 34°C, le 18 juin 2025 ( AFP / Philip FONG )

"Je le trempe dans l'eau, puis je le noue autour de mon cou. C'est très rafraîchissant. Et j'utilise aussi un parapluie. Il bloque la lumière et la chaleur, donc on se sent plus au frais", a-t-elle expliqué.

Les autorités recommandent à la population, notamment aux personnes âgées, de ne pas sortir et de s'hydrater.

"Pas besoin d'avaler de grandes quantités d'eau, juste quelques gorgées de temps en temps. C'est important de d'y penser", a confié Naoki Ito, 80 ans.

Chaque été, les autorités japonaises appellent la population – en particulier les seniors – à se protéger en restant dans des espaces climatisés.

Un visiteur du jardin d'iris Horikiri se repose à l'ombre, le 18 juin 2025 à Tokyo où les températures ont dépassé les 34°C ( AFP / Philip FONG )

Les personnes âgées ont représenté plus de 80% des décès liés à la chaleur au cours des cinq dernières années, alors que l'été dernier a été le plus chaud enregistré dans l'archipel.

Le pays connaît par ailleurs un afflux record de touristes, avec une hausse de 21% des visiteurs étrangers en mai par rapport à l'année précédente.

"Il fait vraiment une chaleur de plomb", a déclaré Jack Budd, un touriste australien de 31 ans, qui tente de trouver de l'ombre autant que possible avec son compagnon de voyage.

"Même le vent est chaude, donc à moins d'entrer à l'intérieur, il est difficile d'y échapper", a-t-il ajouté.