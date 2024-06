Japon: le PIB a reculé de 0,5% au premier trimestre, confirme le gouvernement

Le PIB du Japon a reculé de 0,5% au premier trimestre comparé au précédent, selon une nouvelle estimation publiée lundi confirmant les chiffres préliminaires annoncés le mois dernier, qui mettaient en évidence la faiblesse des exportations et de la consommation privée.

( AFP / RICHARD A. BROOKS )

Les exportations de l'archipel ont chuté au premier trimestre de 5,1% (-5% lors de la première estimation), tandis que ses importations ont reculé de 3,3% (contre -3,4% précédemment), selon les chiffres du gouvernement. La consommation privée a quant à elle baissé de 0,7% (chiffre inchangé).

L'économie japonaise a notamment pâti entre janvier et mars des effets de scandales dans l'industrie automobile locale. Le constructeur automobile Daihatsu, filiale du géant Toyota, a ainsi été obligé de suspendre toute sa production au Japon fin décembre, après la publication d'un rapport indépendant ayant mis en évidence de nombreuses irrégularités dans les tests de ses produits.

Ce groupe spécialisé dans les mini-véhicules avait repris progressivement sa production dans l'archipel à partir de février, et a annoncé le mois dernier un retour à la normale.

Cette affaire a fortement embarrassé sa maison mère, Toyota, très soucieux de sa réputation au Japon, qui s'attend pour l'exercice 2024/25 à un léger repli de ses ventes mondiales en volume, notamment à cause du déclin attendu des ventes au Japon de Daihatsu.

L'archipel a aussi subi au premier trimestre les effets d'un séisme dévastateur survenu au Nouvel an au large de la péninsule de Noto, au centre de l'archipel, qui a fait plus de 240 morts et d'importants dégâts.

La consommation des ménages au Japon a quant à elle reculé de 0,8% (contre -0,7% lors de la première estimation) sur l'ensemble du premier trimestre.

Cet indicateur a reculé sans discontinuer entre mars 2023 et mars 2024, alors que l'inflation continue à progresser plus vite que les salaires dans le pays et que la faiblesse du yen, accentuée par la politique monétaire accommodante de la Banque du Japon (BoJ), fragilise aussi leur pouvoir d'achat.

La consommation des Japonais a cependant augmenté en avril pour la première fois en quatorze mois, et cette embellie pourrait se poursuivre alors que les négociations salariales qui ont lieu chaque printemps au Japon devraient entraîner des augmentations de plus de 5% cette année, un record depuis plus de trente ans.

La croissance japonaise au quatrième trimestre 2023 a par ailleurs été révisée lundi à 0,1%, contre 0% précédemment.