« J'ai mis mon restaurant en vente »

« Le Point » donne la parole à des patrons, des employés, des artisans... qui travaillent dans les secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19. Pourront-ils la surmonter ? Devront-ils changer de voie, se lancer dans une nouvelle carrière ? La France de 2020 va connaître un profond bouleversement.

« J'ai ouvert mon restaurant, le Bloom, en septembre 2017, à Malakoff, en banlieue parisienne. Je propose de la vente à emporter et des repas servis en salle tous les midis, 7 jours sur 7. J'emploie un salarié, le cuisinier, et je m'occupe de tout le reste : les commandes, le service, je fais aussi un peu de cuisine, etc.

Très vite après l'ouverture de mon établissement, j'ai subi la crise des Gilets jaunes, puis des grèves du transport. Ça a été terrible. Le restaurant est situé au bout de la ligne 13 du métro parisien, ligne qui a été coupée plusieurs semaines. Mon activité a chuté de 25 % au moins. 2019 a vraiment été une année noire. Et puis, voilà, la crise du coronavirus est arrivée. Le 15 mars dernier, on nous annonce la fermeture administrative de tous les restaurants pour le lendemain... Le dimanche 16 mars, j'ai donc mis la clé sous la porte et donné tous mes stocks de nourriture, ce qui représente pour moi une perte de quelques centaines d'euros.

Je n'ai droit à rien puisque je suis la gérante du

