"J'ai eu très peur": en Israël, la ville de Petah Tikva sonnée par une frappe iranienne

Des secouristes inspectent un bâtiment endommagé à la suite d’une frappe de missile iranien dans la ville israélienne de Petah Tikva, à l’est de Tel-Aviv, le 16 juin 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Ils ont des cernes, et l'air bien fatigué. Des habitants d'un quartier résidentiel de Petah Tikva, une ville de la côte israélienne, découvrent au petit matin la destruction de plusieurs appartements après une frappe iranienne dans la nuit.

"J'ai eu très peur, j'ai quatre garçons, on a tous eu très peur", raconte à l'AFP encore un peu étourdi, Idan Bar, 39 ans, dont le logement a été détruit avant l'aube par des explosions dues à des tirs de missiles par l'Iran.

Sur plusieurs étages, le coin d'un grand immeuble blanc a été léché par les flammes et de larges pans de murs sont calcinés.

Un trou béant creuse la façade, dévoilant le squelette du bâtiment, et des balustrades de balcons, presque totalement arrachées, pendent toutes tordues.

Dans les étages, en treillis et casque orange, des soldats d'une unité spécialisée dans les opérations de secours arpentent les appartements l'air grave.

Au milieu des décombres, du linge sèche encore sur un étendoir déformé par l'explosion. Ailleurs, du mobilier de terrasse a été renversé. Et au pied de la tour, même les arbres sont brûlés ou à terre.

Des riverains contemplent la scène, tête levée et bouche bée. Des journalistes sont venus filmer les destructions.

Un homme portant son fils évacue un secteur de la ville israélienne de Petah Tikva, à l’est de Tel-Aviv, après le tir d'un missile iranien le 16 juin 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

En Israël, ces images sont relativement inhabituelles puisque le système de défense aérienne intercepte l'immense majorité des projectiles.

- "Forte explosion" -

Mais depuis plusieurs jours le pays vit au rythme des sirènes d'alarme indiquant des attaques aériennes.

L'armée israélienne mène depuis vendredi une série de frappes sans précédent sur l'Iran avec l'objectif affiché d'empêcher la République islamique d'obtenir la bombe atomique, ciblant des centaines de sites militaires et nucléaires iraniens.

L'Iran - qui a toujours nié vouloir se doter de l'arme nucléaire - a riposté par des salves de missiles balistiques et de drones qui ont tué au moins 24 personnes depuis vendredi, selon le dernier bilan officiel israélien.

Trois personnes ont été tuées dans ce quartier de Petah Tika, selon Yaron Schiff, un secouriste présent sur les lieux qui précise qu'environ 35 personnes ont été évacuées vers un hôpital.

Des personnes âgées, dont une femme haletante, sont en effet emmenés sur des fauteuils roulant par des ambulanciers.

Des secouristes inspectent un bâtiment endommagé à la suite d’une frappe de missile iranien dans la ville israélienne de Petah Tikva, à l’est de Tel-Aviv, le 16 juin 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

"On a entendu l'alarme, on a été dans l'abri, quelques minutes plus tard, on a entendu une forte explosion, et encore quelques minutes après, on est sortis, on a vu les dégâts, toutes les maisons sont détruites", résume Henn, un autre habitant de 39 ans.

A côté de voitures aux vitres cassées et aux intérieurs retournés par l'explosion, des familles attendent de savoir où elles passeront la nuit prochaine.

Une femme tient un tout jeune bébé dans les bras en suivant une équipe de secouristes qui poussent des valises et une poussette.

Au milieu de la confusion, Henn dit alors plus fermement: "on espère que ça va s'améliorer".