Israël annonce la récupération en Syrie du corps d'un soldat tué au Liban en 1982

Des soldats israéliens montent la garde près de la barrière frontalière, dans le village de Majdal Shams, sur les hauteurs du Golan annexé, le 30 avril 2025 ( AFP / Jalaa MAREY )

Israël a annoncé dimanche avoir rapatrié, lors d'une "opération spéciale" réalisée "au coeur de la Syrie", le corps d'un de ses soldats tué au Liban en 1982.

"Lors d'une opération spéciale menée par (l'armée) et le Mossad (les services de renseignement extérieur), le corps du sergent Zvika Feldman a été localisé en plein coeur de la Syrie et rapatrié en Israël", ont indiqué l'armée et le Mossad dans un communiqué.

Zvi --Zvika, de son surnom-- Feldman était mort lors de la bataille de Sultan Yacoub qui avait mis aux prises les 10 et 11 juin 1982 les armées israélienne et syrienne dans la région de la Bekaa, située dans l'est du Liban, le long de la frontière avec la Syrie.

Son corps n'avait alors pas été retrouvé.

"Le retour (de la dépouille) du sergent Feldman a été rendu possible grâce à une opération complexe et clandestine, rendue possible par un renseignement précis et l'usage de capacités opérationnelles faisant preuve d'ingéniosité et de courage", ont ajouté l'armée et le Mossad.

Aucune information n'a été fournie sur la date de cette opération ni sur le lieu précis de la découverte de la dépouille.

Dès la chute à Damas du pouvoir de Bachar al-Assad le 8 décembre après plus de 13 ans de guerre civile, Israël a envoyé des troupes dans une zone tampon démilitarisée du Golan, dans le sud-ouest de la Syrie, à la lisière de la partie de ce plateau occupée puis annexée par Israël en 1981.

Zvi Feldman a été formellement identifié grâce à des tests génétiques, a précisé l'armée.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est rendu au domicile de la famille pour annoncer directement à ses proches le retour de la dépouille du soldat.

- "Devoir moral" -

Au total, trois soldats israéliens avaient été portés disparus après la bataille Sultan Yacoub.

Le corps de Zachary Baumel, commandant de char du 362e bataillon blindé, avait été ramené en Israël en avril 2019. Un soldat, Yehouda Katz, manque toujours à l'appel

Des soldats israéliens portent le cercueil de Zachary Baumel, commandant de char du 362e bataillon blindé, lors de ses funérailles au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem, le 4 avril 2019 ( AFP / MENAHEM KAHANA )

"Nous n'arrêterons pas d'agir" pour ramener son corps, a affirmé M. Netanyahu dans un communiqué de ses services.

"Pendant de nombreuses années, j'ai autorisé de nombreuses opérations secrètes pour retrouver les disparus de Sultan Yacoub", a-t-il ajouté.

Après le retour de Zvi Feldman, l'unité de l'armée qui s'occupe des recherches disparues dénombre trois soldats dont le sort demeure inconnu: outre Yehouda Katz, son camarade de Sultan Yacoub, l'aviateur Ron Arad, capturé lors d'une mission au Liban en 1986, et Guy Hever, disparu sur le Golan en 1997.

L'unité recherche des dizaines d'autres soldats officiellement morts, dont un tué en 2014 à Gaza.

"Le retour de tous les disparus et otages, vivants et morts (...) est notre devoir moral et national", a déclaré le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, dans un communiqué.

Cette annonce survient alors que 58 des 251 otages enlevés sur le sol israélien durant l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sont encore retenus captifs dans la bande de Gaza.

"Nous ne pouvons pas en tant que société normaliser une situation où des familles doivent attendre plus de 40 ans pour retrouver leurs proches", a dénoncé le Forum des familles d'otages, dans un communiqué.