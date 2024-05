Inter, Real, Leverkusen : un week-end de champions en démonstration

Pendant que la Premier League prend son temps pour livrer son verdict, les clubs sacrés dans les autres championnats s’amusent comme des petits fous. On connaît également deux équipes, en Angleterre et en Espagne, qui vivent leurs derniers jours en première division.

Les raclées du week-end : l’Inter, Leverkusen et Hoffenheim

Davide Frattesi, Marko Arnautović, Tajon Buchanan, Lautaro Martínez (24 e réalisation cette saison en Serie A), Marcus Thuram : ils s’y sont mis à cinq – dont quatre en deuxième période – pour se faire Frosinone (0-5) au stade Benito-Stirpe. Avec cette 29 e victoire en championnat, l’Inter – déjà sacrée – atteint les 92 points. C’est sur le même score que Leverkusen, autre champion inarrêtable, s’est régalé à Bochum, réduit à dix dès la 15 e minute (réalisations de Patrik Schick, Victor Boniface, Amine Adli, Josip Stanišić et Álex Grimaldo). La barre des 50 matchs d’invincibilité est atteinte pour les hommes de Xabi Alonso. Le tarif appliqué par Hoffenheim sur la pelouse de Darmstadt – lanterne rouge et déjà reparti dans l’ascenseur – a lui été encore plus sévère : 6-0, avec des doublés d’Ihlas Bebou et Maximilian Beier. Pas cool.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇮🇹 #SerieA 🔥 Quelle performance de l'Inter qui gifle Frosinone avec une belle manita 5-0 ! 👏 Thuram, Martinez, Buchanan, Arnautovic et Frattesi sont les buteurs !https://t.co/UaxLuHJhgD…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com