Inondations en Argentine: 3 disparus et 3.000 évacués

Vue aérienne d'un quartier inondé à Campana, dans la province argentine de Buenos Aires, le 17 mai 2025 ( AFP / Luis ROBAYO )

Près de 3.000 personnes étaient toujours empêchées de rentrer chez elles et les autorités étaient à la recherche de trois disparus dans la province de Buenos Aires, dans l'est de l'Argentine, après des inondations provoquées par des pluies intenses, a annoncé dimanche le gouvernement provincial.

Les pluies quasi-ininterrompues, près de cinq fois la normale locale en mai, ont fait déborder rivières et fossés, coupant une demi-douzaine d'axes routiers et submergeant des champs dans cette zone de pampa (plaine) sans relief. Elles ont aussi inondé des rues en grande banlieue de Buenos Aires.

"Il reste 2.938 évacués dans 21 communes", ont annoncé les autorités provinciales dans un communiqué, ajoutant que "les forces de sécurité recherchent trois personnes: un couple à cheval dans la localité de Rojas et un homme de 78 ans qui voyageait sur la route 41".

Le nombre de personnes évacuées a été réduit à moins de la moitié de ce qu'il était samedi soir.

"Après la tempête de la nuit dernière (samedi), l'eau a baissé dans toutes les régions et les gens commencent à rentrer chez eux", indique le communiqué.

Tant le gouvernement national que provincial ont lancé des opérations d'urgence, envoyant dans les localités les plus touchées des brigades de secours, des équipes techniques, des véhicules de sauvetage et des fournitures pour les réfugiés, comme des matelas, des couvertures, des vêtements secs, de l'eau et de la nourriture.

"Cet événement est absolument extraordinaire, c'est le climat, ça change; cela s'appelle le changement climatique", a déclaré le gouverneur Axel Kicillof à la chaîne Crónica TV.

A Campana, plusieurs familles ont dû passer une partie de la nuit sur leur toit dans l'attente des secours, pour échapper à leur maison inondée.

"On a perdu tout ce qu'on avait, ce pour quoi on a sué toutes ces années, et on n'a pas d'endroit ou aller", se désolait samedi matin auprès de l'AFP Manuel Sanchez, sur le point d'être secouru avec ses enfants.

Le volume de précipitations depuis vendredi a dépassé celles recensées début mars à Bahia Blanca (600 km au sud de Buenos Aires), où pluies torrentielles et inondations avaient fait 18 morts, a souligné le ministre de Sécurité provincial Javier Alonso.

Selon la météorologue Cindy Fernandez, la norme en mai dans cette partie du pays se situe "autour de 70, 80 mm d'eau pour tout le mois. Là, ça a quintuplé".