INFO LE POINT. Bercy négocie l'allongement des prêts garantis par l'État à 7 ou 8 ans

Les commerces non alimentaires sont à nouveau fermés pour un mois. Une situation qui dure depuis des mois pour les secteurs de la culture, du sport, de l'événementiel et de la restauration. Le secteur du tourisme, au premier rang duquel l'hôtellerie, paie aussi le prix fort des mesures de restriction sanitaire. Face à une situation qui perdure bien plus longtemps qu'attendu en mars 2020, le gouvernement espère obtenir, auprès de Bruxelles, un assouplissement des prêts garantis par l'État (PGE).

Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises ont eu massivement recours à ce pilier de la lutte anti-crise pour préserver leur trésorerie : 135 milliards d'euros ont été distribués à 669 000 d'entre elles par les banques grâce à la garantie par l'État qui peut monter jusqu'à 90 % du montant prêté pour les TPE/PME. Celles-ci peuvent emprunter jusqu'à 25 % de leur chiffre d'affaires annuel de 2019.

Nouvelles restrictions anti-Covid : les aides auxquelles vous avez droit

Mais avec le troisième confinement, leur remboursement, étalé sur six ans maximum, pourrait peser de plus en plus lourd dans les comptes des entreprises bénéficiaires. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, avait déjà obtenu, en janvier, la possibilité de décaler la première année de remboursement du capital un an supplémentaire, à partir de 2022. En tant que contrôleuse des aides d'État, pour garantir une concurrence

... Lire la suite sur LePoint.fr