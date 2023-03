L'hebdo des marchés d'Amundi

Légère hausse de l'inflation sous-jacente en zone euro, progression modeste de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, légère augmentation des actions mondiales… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Après un début d'année marqué par le léger desserrement des anticipations de stagflation (rebond des perspectives de croissance, surtout en Europe, et attente d'une baisse rapide de l'inflation), la tendance s'est inversée ces dernières semaines, au moins concernant l'inflation. Une série de chiffres américains du mois de janvier (créations d'emplois, prix à la consommation, prix à la production, indice « Core PCE » suivi par la Réserve fédérale) a montré des pressions inflationnistes plus fortes que prévu et un marché du travail de nature à soutenir la hausse des salaires. Cette semaine, ce sont les chiffres de l'inflation de février en zone euro qui ont surpris à la hausse : indice général décélérant à peine par rapport à janvier et, surtout, inflation sous-jacente encore en accélération et à un nouveau record depuis la création de l'euro. Du côté de la croissance, si le changement de tendance n'est pas aussi marqué, les surprises sont un peu moins bonnes : ainsi, après une révision en baisse de la croissance allemande au 4e trimestre la semaine d'avant, nous avons observé cette semaine le recul de l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier comme attendu et un indicateur du sentiment économique décevant en zone euro, ainsi qu'une stagnation du taux de chômage.

Aux Etats-Unis, c'est l'indice ISM manufacturier qui a déçu, quoiqu'en légère hausse (mais toujours en territoire négatif), de même que le PMI de la région de Chicago. Les marchés obligataires ont réagi avant tout aux nouvelles sur le front de l'inflation. L'anticipation de taux directeurs dits « terminaux » (c'est-à-dire correspondants à la fin du cycle de resserrement des banques centrales) plus élevés conduisent le rendement à 10 ans des bons du Trésor américain à s'approcher de ses points hauts de l'automne dernier, et portent ceux du Bund allemand sur des nouveaux records depuis plus de 11 ans. Les marchés d'actions, cependant, ont bien résisté, notamment en zone euro où la publication d'un indice PMI chinois meilleur qu'attendu a apporté un soutien. Il est difficile, cependant, d'envisager une poursuite au même rythme de la hausse des actions sans visibilité concernant le moment du pivot des banques centrales.

