Industrie : comment Yamaha France veut remettre les gaz

Le deux-roues est une activité essentielle à la nation. Ce n'est pas l'amateur de moto qui le dit, c'est le gouvernement. Durant le confinement, il a autorisé les concessionnaires à rester en activité pour que les soignants, notamment, y trouvent un mécano pour leur scooter ou leur moto. Dans la mesure où les ateliers de mécanique et les activités commerciales ne font souvent qu'un, la plupart des concessions de Yamaha, entre autres, sont restées ouvertes depuis le 17 mars. « Il y a eu une période de flou au début parce que, même si nous étions en activité, beaucoup de nos collaborateurs sont restés chez eux, pour des raisons personnelles, raconte Vincent Thommeret, le patron de Yamaha France. Au plus bas, seules 40 % de nos concessions étaient ouvertes, un chiffre qui est monté au fur et à mesure à 80 % avec la mise en place de gestes barrières. »

La période, malgré tout, a porté un très mauvais coup aux ventes : en avril, un mois en général faste, les immatriculations de deux-roues ont dégringolé chez Yamaha de 80 % par rapport à l'an dernier. « C'est un peu comme si deux mois de ventes avaient été effacés », explique Vincent Thommeret.

Quelque 500 salariés en chômage partiel

Les quelques ventes ont pu être assurées grâce aux stocks du constructeur japonais. Mais la production de deux-roues

