Indonésie: plus d'une vingtaine de vols annulés après l'éruption d'un volcan

Le mont Lewotobi Laki-Laki, un volcan à deux sommets situé sur l'île touristique de Florès, en Indonésie, est entré en éruption le 7 juillet 2025 ( AFP / ARNOLD WELIANTO )

Plus d'une vingtaine de vols au départ et à destination de Bali ont été annulés lundi à la suite de l'éruption d'un volcan situé à 800 km et qui a projété une énorme colonne de cendres à plus de 18 km d'altitude, selon les autorités.

Ces perturbations du trafic aérien interviennent quelque semaines après une autre éruption du même volcan, le mont Lewotobi Laki-Laki, situé sur l'île de Florès et qui avait déjà entraîné l'annulation ou le report de nombreux vols.

Ce volcan à deux sommets, culminant à 1.584 mètres, est entré en éruption lundi à 11h05 locales (03H05 GMT), selon un communiqué de l'agence de vulcanologie.

"Une éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki s'est produite (...) avec une hauteur de colonne de cendres observée atteignant environ 18.000 m au-dessus du sommet", a indiqué l'agence.

L'éruption a entraîné l'annulation ou le report de 24 vols entre plusieurs villes australiennes, Singapour et l'aéroprrt de Labuan Bajo sur l'île de Florès, point de départ notamment de croisières vers l'île de Komodo.

"Plusieurs compagnies aériennes desservant Labuan Bajo, l'Australie, Singapour et la Corée du Sud ont confirmé des annulations et des retards. Au total, 24 vols ont été annulés", a déclaré lundi le directeur général de l'aéroport, Ahmad Syaugi Shahab, dans un communiqué.

Parmi les compagnies aériennes figurent Virgin Australia, Jetstar Airways et AirAsia Indonesia, a-t-il ajouté.

"En raison des cendres volcaniques provoquées par l'éruption du mont Lewotobi en Indonésie, plusieurs vols entre Bali et l'Australie ont été annulés ce soir", a également indiqué la compagnie australienne Jetstar dans un communiquésur son site Internet.

Dans l'immédiat, aucun dégât ni victime n'a été rapporté.

Le niveau d'activité du volcan est "très élevé, marqué par des éruptions explosives et des tremblements continus", a indiqué le directeur de l'Agence de géologie, Muhammad Wafid, dans un communiqué.

Il a également exhorté les habitants à ne participer à aucune activités dans un rayon de six kilomètres autour du volcan et à porter des masques pour se protéger des cendres volcaniques.

En juin, des dizaines de vols à destination et en provenance de Bali avaient été annulés après l'éruption du volcan. Des pluies de cendres volcaniques s'étaient abattues sur plusieurs communautés proches, forçant l'évacuation d'au moins un village.

Le volcan, situé dans l'est de l'île de Florès, se trouve à environ 800 km à l'est de Bali.

Laki-Laki, qui signifie "homme" en indonésien, est accolé à un autre volcan plus calme mais plus haut, culminant à 1.703 mètres, le Perempuan, ce qui signifie "femme".

En novembre, le volcan était entré en éruption à plusieurs reprises, faisant neuf morts et forçant des milliers de personnes à évacuer, et provoquant l'annulation de nombreux vols internationaux vers Bali.

L'Indonésie, un vaste archipel, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur le "Cercle de feu" du Pacifique.