INDE: PLUS DE 60 RESCAPÉS SORTIS DES DÉCOMBRES D'UN IMMEUBLE BOMBAY (Reuters) - Plus de 60 rescapés ont été sortis des décombres d'un immeuble qui s'est effondré dans une ville industrielle près de la capitale indienne Bombay, a déclaré mardi un haut représentant, alors que les équipes de secours poursuivaient leurs efforts. L'immeuble de cinq étages, situé près d'un bidonville de Mahad et où résidaient quelque 200 habitants, s'est effondré lundi soir tel un château de cartes, a indiqué un représentant de la police présent sur les lieux. Selon un élu de la ville de Mahad, qui se trouve à environ 165 kilomètres de Bombay, "un habitant est mort et au moins 30 autres sont toujours pris au piège". Les causes de l'accident ne sont pas connues. Toutefois les effondrements d'immeubles sont courants en Inde, du fait de travaux de construction bâclés, de matériaux de mauvaise qualité et de non-respect des normes. Chaque année entre juin et septembre, durant la saison de la mousson, les fortes pluies provoquent la chute d'immeubles aux structures trop fragiles. (Rupam Jain; version française Jean Terzian)

