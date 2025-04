Incendies dévastateurs dans la région de Jérusalem, l'armée mobilisée

Des habitants évacués pour échapper à un incendie près de Bet Shemesh, dans le centre d'Israël, le 30 avril 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

Les services de secours israéliens étaient en état d'alerte maximale mercredi après le départ de plusieurs incendies dévastateurs, notamment à l'ouest de Jérusalem, les plus importants depuis des années, qui ont fait plusieurs blessés légers et conduit à l'évacuation de plusieurs localités.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a ordonné à l'armée de se déployer pour maîtriser ces incendies qui se propagent rapidement en raison des vents violents et des températures élevées, qualifiant la situation d'"urgence nationale".

Les services d'urgence du Magen David Adom (MDA) ont déclaré avoir pris en charge au moins 16 personnes légèrement blessées, ajoutant que le seuil d'alerte a été relevé à son niveau maximal.

La police israélienne a fermé mercredi l'autoroute entre Jérusalem et Tel Aviv et évacué des communes le long de cet axe routier, dans une zone déjà ravagée par le feu il y a une semaine.

"Nous sommes en situation d'urgence nationale et toutes les forces disponibles doivent être mobilisées pour sauver des vies et maîtriser les incendies", a déclaré Israël Katz dans un communiqué.

Au moins cinq localités ont été évacuées, a indiqué la police. Ces localités se situent à environ 30 kilomètres à l'ouest de Jérusalem.

Les flammes dévorent des zones boisées près de la route ralliant Latrun à Bet Shemesh et plusieurs hélicoptères s'efforcent de les éteindre, selon un journaliste de l'AFP présent sur place.

Soldats israéliens déployés sur une autoroute près de Bet Shemesh, dans le centre d'Israël, le 30 avril 2025 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

De nombreux conducteurs ont abandonné leur véhicule au milieu de la route et ont pris la fuite au milieu d'énormes nuages de fumée.

- Secours à moto -

Des équipes d'ambulances ont été positionnées près des communes proches des incendies et sont prêtes à intervenir, a expliqué un secouriste du MDA, Saar Shai.

M. Shai a ajouté qu'une unité de motards avait été envoyée pour venir en aide aux personnes bloquées dans les embouteillages.

Feu de forêt près de Bet Shemesh, dans le centre d'Israël, le 30 avril 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

"Des équipes d'ambulanciers, unités de soins intensifs et véhicules d'intervention immédiate apportent un soutien médical aux opérations de lutte contre les incendies près de Neve Shalom et d'Eshtaol", des secteurs forestiers à l'ouest de Jérusalem, avait déclaré plus tôt le MDA dans un communiqué.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui supervise le service de lutte contre les incendies, a annoncé s'être rendu sur les lieux.

Dans une vidéo, il a affirmé que des efforts supplémentaires étaient fournis pour venir en aide aux habitants piégés.

Des secouristes viennent en aide à des habitants bloqués par les incendies, près de Bet Shemesh, dans le centre d'Israël, le 30 avril 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

En raison des conditions météorologiques, la ministre chargée de l'organisation des cérémonies nationales, Miri Regev, a annoncé l'annulation de la principale manifestation du Jour de l'Indépendance prévue mercredi soir à Jérusalem.

La semaine dernière, lorsque des incendies dans la même zone s'approchaient de Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait dit envisager de demander des renforts internationaux, avant que les feux ne soient finalement maîtrisés.

Les incendies sont fréquents en Israël au printemps et en été en raison des températures élevées.