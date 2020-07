Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Incendie de Nantes: Pas d'indice d'acte criminel pour l'heure, dit Darmanin Reuters • 21/07/2020 à 17:24









INCENDIE DE NANTES: PAS D'INDICE D'ACTE CRIMINEL POUR L'HEURE, DIT DARMANIN PARIS (Reuters) - Rien n'indique pour l'instant que l'incendie survenu samedi à la cathédrale de Nantes soit un acte criminel, a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "A l'heure qu'il est, rien n'indique qu'il s'agit d'un acte criminel", a dit Gérald Darmanin lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. "Il y a une enquête qui est ouverte. Il se pourrait que cet acte soit accidentel." L'incendie de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, qui a détruit un grand orgue, des vitraux centenaires et des œuvres d'art, a provoqué une vague d'émotion nationale et la venue sur place samedi du Premier ministre Jean Castex, accompagné de Gérald Darmanin et de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. La piste d'un incendie accidentel a été envisagée dès ce week-end, les trois départs de feu s'étant produits à proximité d'installations électriques. (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.