Importante panne d'électricité dans l'ouest des Alpes-Maritimes, le Festival de Cannes préservé

Une importante coupure de courant a frappé samedi la ville de Cannes et ses environs, privant 160.000 foyers d'électricité mais n'affectera pas la cérémonie de clôture du 78e Festival de Cannes, prévue samedi soir, selon les autorités et les organisateurs.

"Une importante panne d'électricité touche actuellement l'ouest des Alpes-Maritimes", a indiqué le préfet du département sur X.

Sur le même réseau social, le gestionnaire du réseau électrique de haute tension français RTE a précisé que la coupure affecte "Cannes et les communes alentours et prive 160.000 foyers d'alimentation électrique".

"Le Palais des Festivals a basculé sur un système d'alimentation électrique indépendant, ce qui permet le maintien de tous les événements et projections prévues aujourd'hui, y compris la cérémonie de clôture, dans des conditions normales", selon le communiqué du festival.

Son service de presse a également précisé à l'AFP que le lieu était "autonome en électricité" grâce à un générateur et qu'il n'y aurait donc "aucun problème pour le direct de ce soir", soit la retransmission, à partir de 18H40 (16H40 GMT), de la cérémonie de clôture, qui verra la Palme d'or décernée à l'un des 22 films de la compétition.

Dans la nuit, l'incendie, apparemment criminel, d'un poste de haute tension à Tanneron (Var), avait provoqué une première coupure d'électricité.

Restaurant personnel stand amid empty tables as after a power outage struck Southwestern France, on the final day of the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 24, 2025. A major power outage hit the area around the French Rivera resort of Cannes on May 24, the final day of the city's film festival, though organisers said the closing ceremony would not be affected. The cause of the power cut, which began just after 10:00 am (0800 GMT), was a fire in a substation in the nearby village of Tanneron, probably an arson attack, police sources told AFP, asking not to be named.Grid operator RTE said 160,000 homes had been affected in Cannes and the surrounding area. The festival said it had "switched to an alternative electricity power supply, which enables us to maintain the events and screenings planned for today in normal conditions, including the closing ceremony". ( AFP / Sameer AL-DOUMY )