Immobilier : trois quartiers où il fait bon….investir à Paris

Les 4ème, 6ème et 13ème arrondissements offrent des opportunités au investisseurs

Saint-Gervais (4ème arrondissement), Notre Dame-des-Champs (6ème) et Maison-Blanche (13ème) offrent de réelles opportunités aux investisseurs dans un contexte de contraction de l'offre locative. Explications.

À Paris, partout on constate une contraction importante de l’offre locative et un attentisme pour les acquéreurs qui souhaitent se loger.

Trois quartiers où le potentiel locatif et de plus-value à moyen terme nous semble attrayant.

Le quartier Saint-Gervais dans le 4e arrondissement de Paris

Entre la rue des Francs- Bourgeois et le Pont-Marie s’étend le quartier Saint-Gervais limité à l’Est par la rue Saint-Paul et la rue des Archives.

Comme en tout temps de crise, alors que Paris tend à infléchir son rythme de hausse continue des prix depuis 20 ans, la capitale vient de passer en dessous de la barre fatidique des 10.000 euros/m².

Ce quartier très prisé tant par les locaux que par les touristes n’est pas représentatif de la crise immobilière actuelle. Avec une moyenne de 15 970 euros/m² et trois indicateurs : une évolution trimestrielle de + 3,7%, une évolution à 1 an de 8,8% et une hausse de 29% en cinq ans.

Le quartier Saint-Merri voisin affiche une baisse des prix de 7,3% sur le dernier trimestre, de 2,3% sur un an, et une augmentation des prix bien inférieure sur cinq ans de 12,4%.

Avec 1129 copropriétés immatriculées en 2020 dont 71,25% inférieures à 50 lots, le 4e arrondissement consomme 245 915 MWh dont 91,4% en parc collectif privé.

Le quartier Notre Dame-des-Champs dans le 6e arrondissement

Avec un prix au m² de 14.060 euros, ce quartier situé