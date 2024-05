Immobilier : les réservations de logements neuf ont continué leur chute au 1er trimestre

Le secteur du logement neuf s'enfonce dans la crise, les promoteurs étant pris entre la hausse des coûts de construction et les difficultés d'accès au crédit pour les acquéreurs.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les chiffres des réservations de logements neufs par des particuliers auprès des promoteurs immobiliers a reculé de 22,4% sur un an au premier trimestre 2024, poursuivant leur dégringolade, selon les statistiques provisoires du ministère de la Transition écologique publiées vendredi 17 mai.

Le nombre de réservations, qui s'est établi à 15.130 logements, baisse sans discontinuer depuis sept trimestres , dans un contexte économique très défavorable à la construction neuve.

Les promoteurs sont pris entre la hausse des coûts de construction et les difficultés d'accès au crédit pour les acquéreurs.

Le nombre de logements mis en vente par les promoteurs augmente ce trimestre à 15.730 (+7,2%) mettant un terme à la baisse constatée depuis six trimestres, mais les commercialisations ont fortement chuté sur un an , à -38%.

4.780 le m2 en moyenne

Conséquence, l'encours de logements neufs disponibles à la vente augmente de 1,6% sur un an pour atteindre 129.250 logements, en hausse constante depuis début 2022.

La chute des réservations est un peu plus marquée pour les maisons (-5,3%) que pour les appartements (-3,5%), cœur de métier des promoteurs. Sur un an, les réservations d'appartements baissent de 24,3%.

Le prix moyen au mètre carré des appartements neufs s'établit à 4.780 euros au premier trimestre, en légère baisse par rapport au trimestre précédent (-0,9%).

Les réservations concernent tous les territoires tendus et augmentent de 23,3% dans les petites villes et les zones peu denses (zone C).