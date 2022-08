Immobilier : les prix des loyers ont augmenté dans les villes universitaires en 2022, selon une étude

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Depuis 2021, les prix des loyers ont augmenté en moyenne de 1,37 % au niveau national, et 2,08 % dans les grandes villes, selon une étude sur les villes universités et le coût de la vie étudiante du syndicat Unef, en partenariat avec la plateforme de location immobilière Locservice.fr, cité par Les Echos lundi 22 août.

L'inflation n'épargne pas les étudiants. Le syndicat Unef, en partenariat avec la plateforme de location immobilière Locservice.fr, ont publié une étude sur les villes universitaires et le coût de la vie étudiante, cité par Les Echos lundi 22 août. Il en ressort que, depuis 2021, les prix des loyers ont augmenté en moyenne de 1,37 % au niveau national, et 2,08 % dans les grandes villes. Le nombre de villes dont le loyer moyen dépasse les 500 euros par mois est en hausse : elles sont 18 cette année, contre seulement 16 villes en 2021.

La palme des loyers les plus élevés revient, sans surprise, à Paris, avec une moyenne de 862 euros - en hausse de 1,41 % par rapport à 2021. La plus forte progression des loyers est à Brest (388 euros) et à Angers (419 euros), avec respectivement +13,8 % et +13,5 %. Champs-sur-Marne, commune d'Ile-de-France, enregistre la plus forte baisse des loyers (- 12,28 %). Pour payer son loyer le moins cher en France, toujours selon cette étude, il faudra poser ses valises au Mans, où le loyer mensuel est de 361 euros par mois.

L'Unef demande une "construction massive de résidences universitaires"

Selon l'Unef, "la forte hausse des prix des loyers dans le parc privé n'est pas compensée par une construction massive de résidences universitaires, permettant aux étudiants de bénéficier d'une tarification sociale avantageuse", déplore le syndicat auprès des Echos. "En période de forte inflation, loger dans une résidence universitaire permet une protection face aux variations de prix", justifie-t-on.

Le coût de la vie pour un étudiant (loyer ainsi que l'ensemble des dépenses telles que frais d'inscription, de restauration, électricité, transports, assurance habitation, téléphone, internet, habillement, loisirs, etc.) est toujours le plus élevé à Paris, avec un reste à charge de 1.332,52 euros par mois, après déduction du loyer. En région, la ville la plus chère est Nice, avec un reste à charge de 1.113,73 euros par mois.