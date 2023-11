Immobilier de l'État : les ministères bientôt tenus de payer un loyer ?

En quête d'économies pour 2025, le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave souhaite réduire les surfaces de bureaux de l'État de 25% et "changer complètement de modèle".

Le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave, le 14 novembre 2023 à l'Assemblée nationale. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Après 16 milliards d'euros d'économies en 2024, l'exécutif espère en faire 12 milliards par an à compter de 2025. Matignon a lancé la semaine dernière une nouvelle "revue de dépenses" publiques dans le cadre du projet de budget 2025. Parmi les pistes avancées figure notamment la réduction du patrimoine immobilier de l'État.

"Il y a un enjeu absolu de réduire notre déficit public" , a martelé le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave sur Sud Radio, au lendemain d'un appel de Bruxelles à "réduire les dépenses" publiques en France pour se conformer aux règles budgétaires européennes.

Assurant que " l’État dépense 2 milliards d'euros en loyer chaque année" , M. Cazenave a redit qu'il souhaitait réduire les surfaces de bureaux de l'État de 25%. "Le ratio des surfaces par agent public est aujourd’hui de 24 mètres carrés, très supérieur à celui du privé. Nous souhaitons le ramener à 16 mètres carrés. Cela peut aussi passer par des cessions immobilières", expliquait-il la semaine dernière dans La Tribune du Dimanche.

Les économies réalisées sur les bâtiments loués par les administrations, la baisse des coûts d'entretien et des factures d'énergie, et les éventuelles reventes,pourraient rapporter 5 milliards d'euros à l'État, estime le cabinet de Thomas Cazenave, rapporte Le Figaro.

Le ministre envisage également de faire payer un loyer aux ministères. "On va changer complètement le modèle : on aura une foncière publique qui sera propriétaire et les ministères vont louer leurs locaux" , a-t-il ajouté au micro de Sud Radio. "C'est plus incitatif : s'ils veulent récupérer de l’argent, ils vont réduire leur surface" immobilière.

Un loyer, mais à quel prix ? "Il faut trouver le juste prix pour inciter les opérateurs à une gestion plus sobre de l'espace. Ce sera l'objet central d'un pilote que nous lancerons dans une ou deux régions tests dès l'année prochaine avant d'étendre ce principe de foncière à tout le pays avant la fin du quinquennat", a expliqué au Figaro Thomas Cazenave, qui compte "s'inspirer de l'exemple de partenaires européens comme l'Allemagne ou la Finlande".

Le patrimoine immobilier de l'État et des organismes publics inclut actuellement 192.000 bâtiments et 30.000 terrains sur 94,5 millions de mètres carrés , dont la moitié pour l'Education nationale et les armées.