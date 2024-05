« Il y a des gars en district qui s’attendent à voir Clément Turpin tous les week-ends »

Jeune papa, jeune agriculteur et tout récent vainqueur de la Coupe de France des arbitres à 29 ans, Jean Darolles sera honoré sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille avant la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’Olympique lyonnais. Arbitre depuis 11 ans, il nous apporte un regard sur la situation de l’arbitrage en France.

Tu es lauréat de la deuxième édition de la Coupe de France des arbitres La Poste, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?

Les premiers tours ce sont des quiz, à la maison, interactifs. L’an dernier, il y avait pas mal de QCM, des vidéos avec des situations à visionner, sur le principe de réponses à choisir. Il fallait décider s’il y avait carton ou pas, sa couleur, s’il y avait hors-jeu… Il y a eu plusieurs tours et ceux qui réussissaient le mieux passaient à la phase terrain. On allait arbitrer un match de notre catégorie, et on faisait notre match avec un observateur neutre pour arbitrer un duel entre les deux arbitres. Et selon la grille de notation de la compétition, tel arbitre remplit plus les critères que l’autre, voilà comment on était départagés.…

Propos recueillis par Maxime Verhille pour SOFOOT.com