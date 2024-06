Il prend trois ans d’interdiction de stade pour avoir agressé Roy Keane

Pour une fois que Roy Keane est la victime.

Un homme de 43 ans a été condamné à 3 ans d’interdiction de stade et à 80 heures de travaux d’intérêt général. Les faits s’étaient produits le 3 septembre dernier lors du match entre Arsenal et Manchester United. L’ex-milieu mancunien et actuel chroniqueur de Sky Sports avait été frappé à la tête près des portes du stade par un supporter d’Arsenal. Après coup, des contusions sur le bras gauche avaient aussi été constatées. Pendant le procès, Keane déclarait : « Je marchais et avant même de m’en rendre compte, j’ai été frappé. J’ai senti le contact et je suis tombé en arrière, je ne l’ai vraiment pas vu venir » …

MV pour SOFOOT.com