Ici c'est l'Amérique (du sud)

Si la Coupe du monde des clubs reçoit un accueil mitigé en Europe, c'est nettement différent en Amérique du sud. Un engouement porté par les très bons résultats des clubs brésiliens et argentins.

Si le résultat n’aura guère de conséquences, la victoire de l’Atlético de Madrid contre Botafogo marque tout de même un petit événement dans cette Coupe du monde des clubs : le premier revers d’un club brésilien dans le tournoi (en neuf rencontres). Le deuxième pour un représentant du continent sud-américain après la défaite concédée par Boca Juniors face au Bayern Munich. Envie de briller, engouement remarquable, forme et conditions de jeu favorables : on ne rigole pas avec ce Mondial new look en Amérique du sud.

Reçus six sur six ?

Alors que la troisième et dernière journée de la phase de poules a débuté, Brésiliens et Argentins sont encore en course pour réaliser un sans faute avec 100% de qualifications en huitièmes de finale. C’est déjà acquis pour Botafogo, Palmeiras et Flamengo, tandis que Fluminense et River Plate aborderont leurs chocs contre les Mamelodi Sundowns et l’Inter en position favorable. Reste le cas Boca Juniors, condamné à gagner largement contre Auckland City et espérer une défaite de Benfica face au Bayern pour se faufiler dans un trou de souris. La faute à une avance de deux buts gaspillée face aux Lisboètes. « C’était vraiment un match chargé d’énergie en dehors du terrain. On s’est sentis comme les visiteurs, car les supporters de Boca occupaient une grande partie du stade , reconnaissait d’ailleurs l’entraîneur benfiquiste Bruno Lage après la rencontre. L’ambiance qu’ils ont instaurée était fantastique. »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com