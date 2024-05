information fournie par So Foot • 08/05/2024 à 01:16

Hummels, forte tête

Unique buteur du soir, homme du match à l’aller et au retour, le champion du monde 2014 a symbolisé tout ce qu’il a manqué au Paris Saint-Germain : de l’efficacité dans les deux surfaces.

Il y avait une forme de fatalité à voir Mats Hummels célébrer son but dans un Parc des Princes interloqué. Parce que Gianluigi Donnarumma n’est pas sorti, parce que le corner était évitable et peut-être aussi parce que c’était lui, le symbole de ce Borussia Dortmund, inconstant en championnat mais conquérant en Europe, qui venait de mettre les siens sur les rails d’une nouvelle finale de Ligue des champions.

Le PSG n’était jamais resté muet lors d’une défaite cette saison, il vient de l’être deux fois en l’espace de six jours. Il a certes touché six (!) fois les montants sur l’ensemble de la double confrontation, mais son mutisme n’est pas simplement dû au manque de réussite de ses joueurs. Le sursaut d’orgueil d’un Nico Schlotterbeck que l’on annonçait incapable de tenir face aux flèches rouge et bleu a bien aidé, mais c’est surtout la science d’un Mats Hummels qui continue de briller sur la scène européenne qui a fait la différence.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com