Hugo Magnetti : « C’est comme gagner une Coupe du monde »

La saison du Stade brestois ressemble à un conte de fées et les dernières heures vécues par les Bretons, qualifiés pour la prochaine Ligue des champions, à un joyeux bordel. Hugo Magnetti a encore du mal à redescendre de son nuage, et c’est normal. Le milieu de terrain raconte ces trois derniers jours gravés dans le menhir.

Dans quel état d’esprit étiez-vous avant cette ultime rencontre du championnat à Toulouse ?

On était très à l’aise, on savait que l’on n’avait pas notre destin entre nos mains, mais l’idée, c’était de gagner pour espérer. On chambrait Billal Brahimi (prêté par l’OGCN, NDLR) en lui demandant d’appeler Nice pour leur rappeler qu’ils n’étaient pas en vacances. Les Aiglons ont confirmé qu’ils étaient focus et qu’ils seraient là pour jouer les arbitres, qu’ils n’allaient pas aller à Pierre-Mauroy en claquettes.…

Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com