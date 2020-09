Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC discute avec Cerberus et un autre fonds pour céder sa banque de détail en France Reuters • 28/09/2020 à 14:44









HSBC DISCUTE AVEC CERBERUS ET UN AUTRE FONDS POUR CÉDER SA BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE PARIS (Reuters) - HSBC finalise des discussions avec le fonds américain Cerberus et une autre société d'investissement pour la cession de sa banque de détail en France, ont dit à Reuters des sources. Cerberus et ce fonds proposent à la banque britannique de reprendre cette activité pour un euro symbolique moyennant un apport par HSBC de plus de 500 millions d'euros, ont-elles ajouté. Cerberus et HSBC n'ont pas souhaité commenter. (Arno Schuetze à Franfort, Maya Nikolaeva à Paris, avec la contribution de Lawrence White à Londres, Claude Chendjou pour la version française, édité par Blandine Hénault)

