HONG KONG: LA CHINE CONDAMNE LA DÉCISION DE BERLIN DE SUSPENDRE SON TRAITÉ D'EXTRADITION SHANGHAI (Reuters) - L'ambassade de Chine en Allemagne a condamné la décision de Berlin de suspendre son traité d'extradition avec Hong Kong, dénonçant dans un communiqué, daté de vendredi publié sur son site, une violation des lois internationales. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, avait fait cette annonce quelques heures plus tôt, après que les autorités de Hong Kong ont décidé du report d'un an des élections législatives initialement prévues en septembre dans la région administrative spéciale. (Andrew Galbraith; version française Jean Terzian)

