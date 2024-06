information fournie par So Foot • 07/06/2024 à 11:42

Hirving Lozano signe en MLS mais ne jouera pas avant 2025

Un titre aux Pays-Bas et puis s’en va.

Après avoir brillé cette saison du côté de l’Eredivise avec le PSV, Hirving « Chucky » Lozano s’engage avec San Diego FC, la future franchise de MLS. L’arrivée de l’ailier mexicain a été confirmée par le club qui se félicite de recruter son premier joueur international et d’en faire la tête d’affiche de la future franchise nord-américaine : « Chucky est un talent de classe mondiale et nous ne pouvions pas rêver d’une meilleure star pour être le visage de notre club et représenter notre région. Nous sommes ravis qu’il rejoigne notre club alors que nous cherchons à construire une équipe qui se battra pour remporter des trophées ». …

