information fournie par So Foot • 24/06/2024 à 14:54

Hervé Renard confirme son départ après les JO

Fin de l’aventure confirmée.

Lors de la conférence de presse de préparation des Jeux olympiques 2024, Hervé Renard a confirmé son départ prochain du poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine. Annoncé en mars dernier, l’ancien entraîneur de Sochaux n’a pas laissé place au doute : « C’est la dernière ligne droite et quand on est dans une compétition internationale parfois, ça s’arrête très vite, quelle que soit la date. J’ai l’habitude, ce sera ma 11 e compétition internationale. Ce ne sera pas sans un brin d’émotion. La fierté d’avoir porté cet uniforme de l’équipe de France et terminer sur une très bonne note. » …

MV pour SOFOOT.com