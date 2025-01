Héritage des JO 2024 et immobilier : où en sont les ventes des appartements de l'ancien village olympique?

Les premiers habitants de l'ancien lieu de vie des athlètes des Jeux olympiques de Paris 2024, reconverti en parc de logements, sont attendus pour l'automne.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La Solideo (société de livraison des ouvrages olympiques) n'a pas reçu d'alerte de la part des promoteurs qui ont à vendre quelque 700 logements au village olympique, a indiqué jeudi 30 janvier au cours d'une conférence de presse le directeur général Yann Krysinski.

La Solideo qui a construit et supervisé plusieurs dizaines d'ouvrages, du village olympique aux passerelles et ponts, en passant par des piscines, continue son travail encore plusieurs mois sur une vingtaine d'ouvrages. Elle veille par exemple à la "réversibilité des logements" du village qui passent des chambres pour les athlètes à des logements familiaux.

Commercialisations récentes

Yann Krysinski, qui a pris la suite de Nicolas Ferrand, a rappelé que les promoteurs avaient récemment dit qu'ils avaient vendu la moitié des quelques 350 logements qu'ils avaient déjà commercialisés sur les 700 qu'ils ont à vendre sur la partie "continentale" (hors Ile-Saint-Denis).

"A neuf mois de l'arrivée des habitants, ils ne me remontent pas d'alerte", sachant que certaines commercialisations "viennent de démarrer", a indiqué le dirigeant.

Selon les premières estimations de la Fédération nationale de l'immobilier début 2025, le nombre total de transactions immobilières réalisées en 2024 a baissé de 11% sur un an. En trois ans, le marché s'est écroulé de 36%, "la plus forte baisse des ventes depuis plus de 50 ans", selon la Fnaim.

Interrogé sur les plaintes relayées dans des médias d'habitants du village des médias à Dugny, mécontents de l'état de leur logement, M. Krysinski a précisé qu'il avait immédiatement écrit au promoteur Ametis pour lui demandé "d'agir". "Je comprends les difficultés, on a appelé certains habitants, on est sensible aux difficultés qu'ils vivent", a-t-il ajouté.

Est-ce que cela pourrait se produire au village des athlètes? "Rien ne me fait penser que cela va se reproduire", a-t-il dit, d'autant que le temps consacré à retransformer les logements est aussi mis à profit pour s'occuper de problèmes éventuels.

Jeudi matin, quelques potentiels acheteurs s'égaraient aux abords de ce nouveau quartier, pour venir visiter des appartements, a constaté l'AFP. De nombreux grillages sont encore en place et certains accès ne sont pas encore ouverts dans un espace encore désert, qui n'accueillera ses nouveaux habitants et commerces qu'à l'automne.