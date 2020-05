Henri Guaino : « Nous sommes en 1944 »

Henri Guaino a été conseiller spécial de Nicolas Sarkozy et député UMP (puis LR) des Yvelines. © leemage via AFP

Avant même que le rendez-vous pour l'entretien ne soit pris, le ton était donné. Dans un petit commerce parisien, à un homme lui demandant s'il a des informations sur la suite des événements ou sur les futures décisions prises par l'exécutif, Henri Guaino lâche : « Je n'ai pas d'informations, je n'ai que des colères. » La colère passée - « elle ne sert à rien » -, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy s'est longuement confié au « Point » pour évoquer les conséquences du Covid-19 et surtout parler de la crise économique et sociale qui vient.

« Je ne vois pas qu'au-delà des plans qu'on tire sur la comète pour le futur on a pris la mesure de l'urgence à laquelle nous sommes confrontés », nous explique en préambule l'ex-commissaire au Plan. Plan de relance européen, nationalisation, crise de l'euro, dettes..., Henri Guaino est l'invité de notre grand entretien.

Le Point : La crise sanitaire, si elle n'est pas terminée, semble maîtrisée, et c'est la crise économique qui pointe son nez. Sera-t-elle pire que celle de 2008 ?

En 2008, le monde a échappé, au bord du gouffre, à la catastrophe qu'aurait entraînée l'effondrement du système bancaire et financier mondial. La crise financière a fait d'énormes dégâts, mais le pire a été évité de justesse. Aujourd'hui, les conséquences de l'épidémie et du confinement de la moitié de la population mondiale sont d'ores et

... Lire la suite sur LePoint.fr