HelloCSE, nouvel acteur des chèques cadeaux

Le chèque cadeau multi-enseigne, un pilier des avantages salariés

Concentré autour d'acteurs historiques tels qu'Edenred, Sodexo et Natixis, le marché du chèque cadeau multi-enseignes n'a pas beaucoup évolué depuis des décennies. Une scale up lyonnaise, HelloCSE, l'a compris et s'impose progressivement sur ce marché grâce à une solution dématérialisée innovante. Les salariés et comités sociaux économiques (« CSE ») sont conquis.

Sur un marché de 4 milliards d'euros où près de 90% des chèques cadeaux sont encore physique (carte cadeau multi-enseignes ou chèque cadeau multi-enseignes), le besoin de dématérialisation devient urgent tant pour les élus que pour les salariés. D'autant que chaque année, près de 20% des chèques cadeaux physiques restent inutilisés car oublié, perdu ou périmé... Face à ce constat, HelloCSE émerge avec une proposition de carte cadeau multi-enseignes dématérialisé, innovante et attractive pour les CSE et salariés bénéficiaires.

HelloCSE apporte de la transparence et une maîtrise complète aux élus de CSE. Le CSE est totalement autonome dans l'attribution grâce à une interface intuitive et une mise en place instantanée. Côté salariés, c'est la révolution ! Plus de papier ni de carte, tout est disponible sur son smartphone ou sur le site en ligne HelloCSE. Le chèque cadeau multi-enseignes est disponible immédiatement, accessible 24h/24, sécable au centime près et surtout elle donne accès à des milliers d'enseignes selon les évènements URSSAF choisi.

« HelloCSE accompagne les CSE dans la dématérialisation de leur chèque cadeau multi-enseigne et la digitalisation de leurs actions. Nous arrivons même à convaincre les plus réticents grâce à une expérience utilisateur optimale » précise Laurent Lefebvre, co-fondateur d'HelloCSE.

HELLOCSE, N°1 DE LA BILLETTERIE CSE

Créée en 2017, HelloCSE n'en est pas à son premier coup d'essai auprès des CSE. La société lyonnaise propose des logiciels SaaS aux entreprises, CSE et collectivités pour dématérialiser les avantages salariés (billetterie CSE, Chèque Cadeau multi-enseigne, chèque Culture) et les gérer (Site de Communication complet, gestion des Subventions et remboursement, Module de Comptabilité).

« Notre approche est la même avec le chèque cadeau multi-enseigne qu'avec notre billetterie CSE : révolutionner l'expérience des salariés et répondre aux besoins des élus qui se retrouvent souvent avec des logiciels obsolètes d'acteurs historiques. C'est une garantie d'utilisation et de satisfaction » confirme Laurent Lefebvre.

En 4 ans, la start-up lyonnaise a conquis plus de 1250 CSE et 10.000 élus qui souhaitaient apporter du nouveau dans leur CSE et améliorer la vie des salariés. La société est présente à Lyon, Paris et Bordeaux et recrute encore plus de 30 postes en 2021. Autre particularité, elle est autofinancée depuis sa création et double chaque année. Un acteur à suivre dans les avantages salariés.