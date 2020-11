Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haut-Karabakh: Consultations du groupe de Minsk mercredi à Moscou Reuters • 17/11/2020 à 16:46









HAUT-KARABAKH: CONSULTATIONS DU GROUPE DE MINSK MERCREDI À MOSCOU PARIS (Reuters) - Des diplomates français et américains auront mercredi des entretiens en Russie destinés à lever les ambiguïtés liées au cessez-le-feu conclu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au Haut-Karabakh, a déclaré mardi Jean-Yves Le Drian. Ces ambiguïtés portent sur la question des réfugiés, la délimitation du cessez-le-feu, la présence de la Turquie, le retour des combattants et le lancement de négociations sur le statut de l'enclave azerbaïdjanaise peuplée majoritairement d'Arméniens, a précisé le chef de la diplomatie française lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Un accord de cessez-le-feu permettant à l'Azerbaïdjan de conserver ses gains territoriaux dans l'enclave séparatiste majoritairement peuplée d'Arméniens de souche a été conclu le 10 novembre sous l'égide de la Russie, après six semaines de combats, plaçant Paris et Washington devant le fait accompli. La France et les Etats-Unis coprésident avec la Russie le groupe de Minsk chargé par l'OSCE (Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe) dans le conflit du Haut-Karabakh, qui a éclaté avec la dislocation de l'Union soviétique au début des années 1990. (John Irish, Jean-Stéphane Brosse)

